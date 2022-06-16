МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Цена на нефть марки Brent может вырасти за месяц до $130-135 за баррель, спрогнозировал в интервью "Известиям" аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Цены на нефть снижаются на 0,5-1% на фоне публикации статистики

Прогноз аналитика основывается на его убеждении, что спрос на энергоресурсы в мире в дальнейшем будет только увеличиваться. А в настоящий момент начался летний автомобильный сезон, и вместе с тем сейчас растет потребление электроэнергии на нужды кондиционирования.

При этом Юшков напомнил, что сегодня растет спрос на энергоносители в Китае, который снимает ограничения, введенные на фоне распространения COVID-19.

В итоге он заключает, что потребность в нефтепродуктах растет, а добыча — нет, что и является основной причиной подорожания нефти.