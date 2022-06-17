МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Российская нефть продолжает поступать в страны Евросоюза и США, невзирая на заявленное стремление Запада "отказаться от энергозависимости" от России, сообщает канадская газета National Post. В Чехии рассказали, почему Россия будет рада нефтяному эмбарго

Как утверждает издание, "значительная доля сырой нефти реэкспортируется из России в США и Европу через нефтеперерабатывающие заводы в Индии".

Также National Post сообщает, что Франция, Индия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия увеличили объемы закупок российской нефти.