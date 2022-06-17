МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Российская нефть продолжает поступать в страны Евросоюза и США, невзирая на заявленное стремление Запада "отказаться от энергозависимости" от России, сообщает канадская газета National Post.
Как утверждает издание, "значительная доля сырой нефти реэкспортируется из России в США и Европу через нефтеперерабатывающие заводы в Индии".
Также National Post сообщает, что Франция, Индия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия увеличили объемы закупок российской нефти.
https://1prime.ru/oil/20220617/837200200.html
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