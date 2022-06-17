МОСКВА, 17 июня — ПРАЙМ. Цены на нефть выросли в четверг в условиях неровных торгов после того, как США объявили о новых санкциях в отношении Ирана, а на рынке по-прежнему сосредоточены на опасениях относительно предложения, которые спровоцировали скачок цен в этом году. Цены на нефть вернулись к росту на фоне опасений за поставки

Ранее рынок упал, так как повышения процентных ставок в США, Великобритании и Швейцарии усилили опасения в отношении роста мировой экономики.

Фьючерсы на нефть Brent закрылись с повышением на 1,30 доллара, или на 1,1%, по 119,81 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI выросли на 2,27 доллара, или на 2%, по 117,58 доллара за баррель.

После падения в начале сессии покупатели вновь вернулись на рынок, так как большинство аналитиков ожидают, что дефицит будет сохраняться в течение нескольких месяцев.

"Во многом это просто вопрос предложения, и все это должно быть преодолено, — говорит Эли Тесфей, старший аналитик RJO Futures. — В настоящее время не наблюдается замедления мирового спроса, поэтому любое падение будет рассматриваться как возможность, и это мы наблюдаем сегодня".

Международное энергетическое агентство (IEA) ожидает, что спрос в 2023 году вновь вырастет, на 2% и достигнет рекордных 101,6 млн баррелей в день. Оптимизм в отношении того, что спрос на нефть в Китае восстановится, так как в стране снимаются антиковидные ограничения, также поддерживает цены.

По словам аналитиков, цены получили поддержку после того, как в Вашингтон принял решение о санкциях в отношении китайских, эмиратских и иранских компаний, которые помогают экспортировать Иранские нефтепродукты.

Кроме того, добыча нефти в Ливии упала до 100 000-150 000 баррелей в день против 1,2 млн баррелей в день в прошлом году. Аналитики по-прежнему обеспокоены, что в этой стране сохраняются проблемы с поставками нефти на фоне беспорядков.

В среду котировки упали более чем на 2% после того, как ФРС подняла ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов. Это самое значительное повышение с 1994 года.