2022-06-17T09:45:18+03:00
2022-06-17T09:45:18+03:00
2022-06-17T09:45:18+03:00
2022
https://1prime.ru/oil/20220617/837204419.html
Новак рассказал о возможном снижении объема переработки нефти в России
Нефть
Новости
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ОБЪЕМ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ В РОССИИ В 2022 ГОДУ МОЖЕТ СНИЗИТЬСЯ НА 10% И СОСТАВИТЬ 250-260 МЛН ТОНН — НОВАК НА ПМЭФ Новость дополняется ПРАЙМ, 17.06.2022
нефть, энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. ОБЪЕМ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ В РОССИИ В 2022 ГОДУ МОЖЕТ СНИЗИТЬСЯ НА 10% И СОСТАВИТЬ 250-260 МЛН ТОНН — НОВАК НА ПМЭФ
Новость дополняется