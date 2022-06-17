2022-06-17T09:45:18+03:00

2022-06-17T09:45:18+03:00

2022-06-17T09:45:18+03:00

2022

https://1prime.ru/oil/20220617/837204419.html

Новак рассказал о возможном снижении объема переработки нефти в России

Нефть

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ОБЪЕМ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ В РОССИИ В 2022 ГОДУ МОЖЕТ СНИЗИТЬСЯ НА 10% И СОСТАВИТЬ 250-260 МЛН ТОНН — НОВАК НА ПМЭФ Новость дополняется ПРАЙМ, 17.06.2022

нефть, энергетика, новости

https://cdnn.1prime.ru/images/83410/44/834104477.jpg 1920 1920 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83410/44/834104477.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83410/44/834104474.jpg 1920 1080 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83410/44/834104474.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83410/44/834104471.jpg 1920 1440 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83410/44/834104471.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60