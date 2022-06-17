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2022
https://1prime.ru/oil/20220617/837207643.html
Дюков рассказал о цене независимости Европы от нефти из России
Нефть
Новости
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ЕВРОПА ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ БЕЗ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ, НО ВОПРОС В ТОМ, КАКУЮ ЦЕНУ ЕЙ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ — ГЛАВА "ГАЗПРОМ НЕФТИ" ДЮКОВ НА ПМЭФ РОССИЯ ПОСТАВЛЯЕТ В АЗИЮ УЖЕ... ПРАЙМ, 17.06.2022
нефть, энергетика, новости, россия, европа, нефть
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. ЕВРОПА ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ БЕЗ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ, НО ВОПРОС В ТОМ, КАКУЮ ЦЕНУ ЕЙ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ — ГЛАВА "ГАЗПРОМ НЕФТИ" ДЮКОВ НА ПМЭФ
РОССИЯ ПОСТАВЛЯЕТ В АЗИЮ УЖЕ 50% СВОЕЙ НЕФТИ, РАНЬШЕ ТРИ ЧЕТВЕРТИ ШЛО В ЕВРОПУ — ГЛАВА "ГАЗПРОМ НЕФТИ" ДЮКОВ НА ПМЭФ
Новость дополняется