МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. ЕВРОПА ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ БЕЗ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ, НО ВОПРОС В ТОМ, КАКУЮ ЦЕНУ ЕЙ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ — ГЛАВА "ГАЗПРОМ НЕФТИ" ДЮКОВ НА ПМЭФ

РОССИЯ ПОСТАВЛЯЕТ В АЗИЮ УЖЕ 50% СВОЕЙ НЕФТИ, РАНЬШЕ ТРИ ЧЕТВЕРТИ ШЛО В ЕВРОПУ — ГЛАВА "ГАЗПРОМ НЕФТИ" ДЮКОВ НА ПМЭФ

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