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2022
https://1prime.ru/oil/20220617/837208735.html
Новак сообщил, что российская нефтяная отрасль прошла пик трудностей
Нефть
Новости
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НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ РФ ПРОШЛА ПИК ТРУДНОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ НА РЫНКЕ — НОВАК НА ПМЭФ РОССИЯ СТАВИТ СЕБЕ ЗАДАЧУ СОХРАНИТЬ ДОБЫЧУ НЕФТИ НА УРОВНЕ ОКОЛО 500 МЛН... ПРАЙМ, 17.06.2022
нефть, энергетика, новости
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ РФ ПРОШЛА ПИК ТРУДНОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ НА РЫНКЕ — НОВАК НА ПМЭФ
РОССИЯ СТАВИТ СЕБЕ ЗАДАЧУ СОХРАНИТЬ ДОБЫЧУ НЕФТИ НА УРОВНЕ ОКОЛО 500 МЛН ТОНН В ГОД — НОВАК НА ПМЭФ
КОТИРОВКИ НА РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ С ПОСТАВКОЙ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ УЖЕ УКАЗЫВАЮТ НА СНИЖЕНИЕ ДИСКОНТА — НОВАК В РАМКАХ ПМЭФ
Новость дополняется