МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ РФ ПРОШЛА ПИК ТРУДНОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ НА РЫНКЕ — НОВАК НА ПМЭФ

РОССИЯ СТАВИТ СЕБЕ ЗАДАЧУ СОХРАНИТЬ ДОБЫЧУ НЕФТИ НА УРОВНЕ ОКОЛО 500 МЛН ТОНН В ГОД — НОВАК НА ПМЭФ

КОТИРОВКИ НА РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ С ПОСТАВКОЙ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ УЖЕ УКАЗЫВАЮТ НА СНИЖЕНИЕ ДИСКОНТА — НОВАК В РАМКАХ ПМЭФ
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