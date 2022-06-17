МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что мировому рынку в перспективе понадобится нефть Венесуэлы, Ирана и России. Новак допустил дефицит предложения углеводородов на мировом рынке

Новак отметил важность сохранения инвестиционной привлекательности всей нефтяной отрасли. "К сожалению, статистика показывает, что пока инвестиционная активность не восстановилась… Треть инвестиций нет в отрасли. Поэтому понадобится венесуэльская нефть, и иранская нефть, и российская нефть", — подчеркнул вице-премьер.

Помимо этого, Новак сообщил, что Иран и Венесуэла при снятии с них санкций могут увеличить добычу нефти на 2-2,5 миллиона баррелей в сутки. Это важно для рынка, учитыая, что в ближайшее время спрос увеличится на 4-5 миллионов баррелей в сутки.