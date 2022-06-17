МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что мировому рынку в перспективе понадобится нефть Венесуэлы, Ирана и России.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак

Новак допустил дефицит предложения углеводородов на мировом рынке

Новак отметил важность сохранения инвестиционной привлекательности всей нефтяной отрасли. "К сожалению, статистика показывает, что пока инвестиционная активность не восстановилась… Треть инвестиций нет в отрасли. Поэтому понадобится венесуэльская нефть, и иранская нефть, и российская нефть", — подчеркнул вице-премьер.

Помимо этого, Новак сообщил, что Иран и Венесуэла при снятии с них санкций могут увеличить добычу нефти на 2-2,5 миллиона баррелей в сутки. Это важно для рынка, учитыая, что в ближайшее время спрос увеличится на 4-5 миллионов баррелей в сутки.