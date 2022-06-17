МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть сильно падают в пятницу вечером, теряя более 6%, поскольку участники рынка вновь обеспокоены возможностью возникновения рецессии в экономике США из-за ужесточения политики ФРС, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.20 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 6,11% — до 112,49 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на WTI — на 7,21%, до 109,11 доллара.

Падению нефтяных котировок способствует макроэкономическая ситуация, на которую сейчас сильно влияет ужесточение монетарной политики рядом мировых центробанков из-за высокой инфляции. В пятницу, как сообщает агентство Блумберг, председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил, что он и его коллеги "четко нацелены на возврат инфляции к целевому показателю в 2%", что подкрепило волнения по поводу "ястребиной" политики регулятора.

Ранее на этой неделе, в среду, после заседания ФРС, на котором американский центробанк повысил базовую ставку сразу на 75 базисных пунктов, Пауэлл отметил, что не исключает повышения ставки в диапазоне от 50 до 75 базисных пунктов и на следующем заседании. Инвесторы же опасаются, что жесткая политика может стать причиной рецессии, что, в свою очередь, существенно снизит потребление энергоресурсов. Впрочем, аналитики отмечают, что падение цен может быть кратковременным.

"Хотя рецессия может охладить цены в краткосрочной перспективе, из-за отсутствия инвестиций в энергетику — как в добычу, так и в переработку — мы будем продолжать наблюдать очень напряженный рынок, и любое падение цен на нефть может быть кратковременным", — комментирует аналитик Price Futures Дэн Флинн (Dan Flynn), которого цитирует Блумберг.

Также в пятницу трейдеры оценивают еженедельную статистику американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по числу действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 17 июня их число выросло на четыре – до 584 агрегатов.