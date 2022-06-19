МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Ирак планирует довести добычу нефти до 8 миллионов баррелей в сутки к концу 2027 года, заявил министр нефти страны Ихсан Абд аль-Джаббар. В США рассказали, что станет "убийственным" для Байдена

"Ирак работает над увеличением возможностей по повышению нефтяной мощи, у нас есть крупные проекты по увеличению добычи. Мы стремимся достичь пика добычи — 8 миллионов баррелей в конце 2027 года", — сообщил министр агентству INA.

Для Ирака разрешенный уровень добычи на июль составит 4,58 миллиона баррелей в сутки. В мае страна обновила рекорд по доходам от месячного экспорта нефти, получив 11,4 миллиарда долларов.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией COVID-19. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, в мае этого года — на 432 тысячи баррелей, а с июня — на 648 тысяч. На июнь ограничения составляют 1,296 миллиона баррелей в сутки, а полностью выйти из них альянс рассчитывал в сентябре.

Также в Ираке заявили, что считают Россию важным членом глобального нефтяного рынка и выступают против того, чтобы вмешивать политику в решения ОПЕК. Об этом рассказал РИА Новости официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.

Газета Wall Street Journal ранее сообщила со ссылкой на делегатов в ОПЕК, что ряд членов организации изучают возможность приостановки участия РФ в сделке ОПЕК+ на фоне западных санкций.

"Россия очень важный член (мирового нефтяного рынка), мы не хотим вмешивать политику в решения ОПЕК", — заявил представитель миннефти Ирака комментируя информацию Wall Street Journal.