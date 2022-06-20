МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ может скорректировать размер выплат нефтяникам из бюджета по демпфирующему механизму для цен на топливо с учетом дисконта, с которым сейчас поставляются на экспорт российские нефтепродукты, пишет газета "Коммерсант". США призвали всех производителей нефти и газа увеличить добычу

По данным издания, совещание в правительстве по вопросу корректировки демпфирующего механизма пройдет на этой неделе, на этом настаивает Минфин. "Исходно министерство предлагало его полностью отменить, но резко против выступили Минэнерго и крупнейшие нефтяные компании. Поэтому компромиссным вариантом может стать сокращение платежей", — пишет газета, ссылаясь на собеседников.

"Конкретного плана у Минфина по изменению демпфера пока нет, но рассматривается несколько вариантов. Один из них предусматривает учет дисконтов при оценке экспортного нетбэка", — поясняется в сообщении.

Решение скорректировать параметры демпфирующего механизма было принято в начале 2022 года на фоне макроэкономической ситуации: из-за курса рубля и растущих цен на нефть нефтяным компаниям выгоднее экспортировать топливо, это оказывало давление на цены для потребителей в России. Но позднее ситуация изменилась, и вопрос о корректировке параметров демпфера был отложен.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.