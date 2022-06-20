МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Китай нарастил импорт нефти из России в мае примерно на 25% в месячном выражении и на 55% в годовом, увеличив закупки до рекордного уровня, передает агентство Reuters, ссылаясь на данные китайской таможни. США призвали всех производителей нефти и газа увеличить добычу

Согласно сообщению, объем поставок нефти из РФ в Китай в мае составил почти 8,42 миллиона тонн (или 1,98 миллиона баррелей в сутки), включая поставки по магистрали Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО), а также морские перевозки из портов России в европейской части страны, а также на Дальнем Востоке. При этом в апреле поставки составили примерно 1,59 миллиона баррелей в день.

Таким образом Россия сместила Саудовскую Аравию с первого места в списке главных поставщиков нефти для Китая, добавляется в материалах. Эр-Рияд в прошлом месяце экспортировал в эту страну 7,82 миллиона тонн "черного золота", или 1,84 миллиона баррелей в сутки, увеличив показатель на 9% в годовом выражении.