МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Эквадора Petroecuador приостанавливает деятельность из-за форс-мажора, объявленного в связи с охватившими страну протестами. Reuters: Китай увеличил импорт российской нефти до рекордного уровня

Протесты Конфедерации индейских народов Эквадора Conaie против социальной и экономической политики руководства страны начались 13 июня с небольших манифестаций в 11 регионах и набрали силу на следующий день, когда полиция на сутки задержала руководителя конфедерации Леонидаса Ису по обвинению в препятствовании работе государственных служб. Президент Эквадора Гильермо Лассо в субботу ввел чрезвычайное положение в ряде регионов страны.

Как говорится в коммюнике, компания приняла "новые меры предосторожности и защиты", поскольку "актуальный сценарий конфликта" ставит под угрозу безопасность сотрудников компании, ее инфраструктуры и операций по добыче.

Объявленный форс-мажор касается разведки, эксплуатации, транспортировки, а также внутренней и международной торговли, сообщила Petroecuador.

Отмечается, что общая потеря добычи с начала протестов составляет почти 28 тысяч баррелей нефти, в стране остановлена работа семи буровых установок.