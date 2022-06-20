МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник умеренно растут после выхода данных о наращивании Китаем поставок нефти из Саудовской Аравии и России, свидетельствуют данные торгов. Reuters: Китай увеличил импорт российской нефти до рекордного уровня

По состоянию на 14.41 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,42%, до 113,6 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на WTI — на 0,65%, до 108,67 доллара.

В пятницу цены на нефть стремительно падали, марки Brent — на 5,58%, а марки WTI — на 6,83%. Такой динамике способствовали опасения о возникновении рецессии в США из-за "ястребиной" политики Федрезерва страны. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что он и его коллеги "четко нацелены" на возврат инфляции к целевому показателю в 2%, что усилило опасения.

Но в понедельник цены корректируются, чему способствуют данные об увеличении оборота этого сырья между его крупнейшими мировыми потребителями с одной стороны и экспортёрами — с другой.

Утром СМИ, ссылаясь на китайскую таможню, сообщили, что импорт нефти из Саудовской Аравии в мае вырос на 9% в годовом выражении, а из России — на 55% (и примерно на четверть по сравнению с апрелем), достигнув рекордного уровня почти в 2 миллиона баррелей в день.