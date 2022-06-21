МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Рынок нефти ожидает "безумно тяжелое лето" из-за эмбарго на российскую нефть, пишет Business Insider. В статье отмечается, что Россия сейчас экспортирует больше нефти, чем до начала спецоперации, а цены — стремительно растут, и страна получает примерно 20 миллиардов долларов в месяц от зарубежных покупателей.

Поставки нефти из России увеличились из-за вмешательства Индии: она начала закупать российский энергоноситель, пока другие избегали его. По оценке издания, за три месяца Россия экспортировала в среднем 7,8 миллиона баррелей нефти в день — это больше, чем в 2021 году — 7,5 миллиона баррелей. Продажи в Европу, как отмечает издание, "вот-вот упадут". ЕС в мае согласился сократить импорт российской нефти до 90% к концу года.

Как рассказал старший аналитик консалтинговой компании Rystad Energy Клаудио Галимберти, наибольшее беспокойство вызывают планы европейских стран запретить судам страховать российские нефтяные грузы.

"Вероятно, это самая важная мера", — сказал он отметив, что существует не так много альтернатив лондонским страховщикам.

Поскольку экспорт российской нефти упадет, то предприятиям придется сократить производство, что придет к падению добычи. Снижение, как ожидается, произойдет ближе к концу года.

"Прямым эффектом будет безумно трудное и безумно напряженное лето", — считает аналитик энергетической аналитической компании Kpler Виктор Катона.

Западные страны усилии санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. Часть государств заморозили российские активы, а многие иностранные бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шестой пакет санкций, в который входит постепенное эмбарго на импорт нефти и угля. Москва назвала подобные действия экономической войной, но при этом отметила, что к подобному развитию сценария она была готова.

В то же время на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.