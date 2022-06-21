МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром растут, инвесторы продолжают оценивают вероятность возникновения нехватки этого вида сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.43 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,46%, до 114,66 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на WTI — на 1,42%, до 109,5 доллара.

Во вторник утром нефтяные котировки растут в ожидании возможного дефицита сырья вследствие частичного нефтяного эмбарго по отношению к нефти из РФ, а, с другой стороны, начала сезона автомобильных поездок в США и ожидаемого увеличения спроса со стороны Китая.

"Глобальные экономические опасения, по-видимому, компенсируются перспективами повышения спроса в США и Китае в ближайшем будущем на фоне нехватки оперативных поставок", — считает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Рейтер.