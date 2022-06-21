МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Добыча нефти в Норвегии в мае оказалась ниже прогноза, тогда как производство природного газа превзошло ожидания. На это указывают предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD), опубликованные во вторник. Назван срок переориентации российской нефти в Азию

Согласно данным NPD, нефтедобыча Норвегии в мае составила 1,62 миллиона баррелей в сутки против 1,66 миллиона в апреле. В NPD ожидали, что добыча Норвегии в мае составит 1,66 млн баррелей в день.

Между тем добыча природного газа в Норвегии в мае в среднем составила 322,8 миллиона кубических метров в день, что ниже апрельского показателя 329,2 миллиона кубических метров в день, но выше прогноза 316,3 миллиона кубических метров в день.

В мае добыча природного газа достигла 10 миллиардов кубических метров, тогда как в апреле этот показатель составил 9,9 миллиарда, отметили в NPD.