МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Правительство Германии выразило готовность обсудить предложение США по ограничению цен на экспортируемую из РФ нефть, но полагает, что эту идею может быть слишком сложно реализовать. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на правительственного чиновника из ФРГ, знакомого с вопросом. Чехия пообещала "сжечь все что можно" и согреть людей, если не будет газа

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что США заинтересованы в том, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам. Позднее Йеллен дала понять, что обсуждаемый механизм ценовых ограничений призван расширить поставки российской нефти на мировой рынок, несмотря на западные санкции. Министр заявила, что инициатива активно прорабатывается США и их союзниками, которые столкнулись с рекордной инфляцией после полного или частичного отказа от импорта энергоносителей из РФ.

По словам чиновника, пожелавшего остаться анонимным, правительство Германии сообщило США и другим союзникам, что оно не против предложения об ограничении цен на российскую нефть. Тем не менее источник отмечает, что этот план потребует пересмотра шестого пакета санкций ЕС, который, помимо прочего, включает запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. Этот процесс может оказаться слишком сложным, считает немецкий чиновник.

Другой правительственный чиновник сообщил, что предложение Йеллен будет обсуждаться на саммите G7 в Германии в конце июня, однако он отверг мысль о том, что соглашение может быть достигнуто в ближайшее время.