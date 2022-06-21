МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Премия к ценам на нефть составляет около 30 долларов за баррель, заявил глава нефтекомпании Kuwait Petroleum Наваф Аль-Сабах (Nawaf Al-Sabah). В Германии оценили идею США ограничить цены на нефть из России

"Сейчас я вижу военную премию в цене (на нефть — ред.) примерно в 30 долларов", — сказал глава компании агентству Блумберг в кулуарах катарского экономического форума.

Аль-Сабах добавил, что европейские покупатели просят больше переработанной нефти у страны, отчасти из-за ожиданий того, что нефтеперерабатывающий завод Al Zour вскоре выйдет на полную мощность работы.

"Мы получаем больше запросов о нефтепродуктах. К концу года у нас будет около 615 тысяч баррелей нефти в день, переработанных в основном в дизель и топливо с очень низким содержанием серы", — добавил глава Kuwait Petroleum.