МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром падают, теряя более 3%, участники рынка обеспокоены возможностью возникновения рецессии в экономике США, свидетельствуют данные торгов. Wall Street Journal: Индия рекомендовала покупать сырую нефть из России

По состоянию на 8.55 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 3,43% — до 110,7 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 3,77%, до 105,38 доллара.

В среду утром падению нефтяных котировок способствует макроэкономическая ситуация, на которую сейчас сильно влияет ужесточение монетарной политики мировых центробанков в свете высокой инфляции. На прошлой неделе ФРС США повысила базовую процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов, а глава регулятора Джером Пауэлл отметил, что не исключает повышения ставки в диапазоне от 50 до 75 базисных пунктов и на следующем заседании. Инвесторы опасаются, что жесткая политика может стать причиной рецессии, что, в свою очередь, существенно снизит потребление энергоресурсов.

Инвесторы в среду также ожидают еженедельную статистику минэнерго США по запасам нефти в стране. Аналитики полагают, что снижение запасов за неделю по 17 июня составит 1,4 миллиона баррелей. В ночь на среду свою оценку по добыче нефти в США даст Американский институт нефти (API).