МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Падение цен на нефть ускорилось до 4%, стоимость марки Brent опустилась ниже психологической отметки в 110 долларов за баррель впервые с 24 мая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.43 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 4,04% — до 110,06 доллара за баррель, минутами ранее цена опускалась ниже 110 долларов за баррель. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на 4,47%, до 104,58 доллара.