МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Представитель ГУМЧС по Ростовской области сообщил о пожаре в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. Пожар охватил скважину "Черноморнефтегаза" после украинского обстрела

"В 9.25 мск поступила информация о том, что произошло возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе на площади 50 квадратных метров", — заявил представитель, добавив, что пострадавших и угрозы распространения огня нет.

В МЧС уведомили, что пожарным удалось локализовать возгорание.