В МЧС сообщили о пожаре на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе
ГУМЧС сообщили о возгорании в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Представитель ГУМЧС по Ростовской области сообщил о пожаре в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе.
"В 9.25 мск поступила информация о том, что произошло возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе на площади 50 квадратных метров", — заявил представитель, добавив, что пострадавших и угрозы распространения огня нет.
В МЧС уведомили, что пожарным удалось локализовать возгорание.
https://1prime.ru/oil/20220622/837255428.html
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