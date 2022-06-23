МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. КНР и Индия, возможно, покупают больше российской нефти, чем известно США, заявила представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз. В Белом доме рассказали о сотрудничестве Китая и России

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в среду заявила, что США ожидают, что мировой спрос на нефть вырастет после снятия жестких ковидных ограничений в КНР. Ранее агентство Рейтер сообщало, что закупки Индией российского угля в период с 27 мая по 15 июня выросли в шесть раз, а импорт нефти из РФ увеличился в 31 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно агентству, Китай в свою очередь увеличил импорт нефти из России в мае на 55% в годовом выражении и примерно на четверть по сравнению с апрелем.

"Сейчас, в частности, рынки нефти довольно нестабильные. Я слышала, что отчасти это объясняется тем, что Китай и Индия на самом деле покупают больше российской нефти, чем мы, возможно, полагаем", — отметила она в интервью Bloomberg.

Роуз приветствовала снижение стоимости нефти и высказала надежду на то, что потребители не заправках его почувствуют.