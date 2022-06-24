МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Добыча нефти в России без учета газового конденсата по итогам 2022 года сократится на 10% по сравнению с показателем 2021 года — до 438 миллионов тонн, сообщают "Ведомости" со ссылкой на прогноз, содержащийся в материалах исследования "Нефтегазовый рынок РФ в новых условиях" компании Kept (бывшая КПМГ в России). В Индии заявили о нецелесообразности санкций в отношении нефти из России

Среднесуточная добыча, согласно материалам исследования, сократится с 9,7 до 8,8 миллионов баррелей в сутки.

При этом "Ведомости" отмечают, что приведенная в исследовании оценка почти на 15% ниже прогноза КПМГ, сделанного до антироссийских санкций, введенных в 2022 году.

По расчетам партнера практики стратегического и операционного консалтинга Kept Максима Малкова, наибольшее сокращение добычи ожидается во втором полугодии нынешнего года с учетом эффекта ограничений государств Евросоюза на импорт нефти из России.