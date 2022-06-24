МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. По данным газеты The Economic Times, закупки Индией российской нефти выросли с апреля более чем в 50 раз, с 0,2% до 10% от общего объема импорта. Глава Indian Oil спрогнозировал цены на нефть до конца 2022 года

"Импорт сырой нефти в Индию из России вырос более чем в 50 раз с апреля и в настоящее время составляет 10% всей сырой нефти, закупаемой за рубежом", — пишет газета, ссылаясь на заявление высокопоставленного правительственного чиновника.

Индийские нефтепереработчики закупили в мае около 25 миллионов баррелей российской нефти, около 40% пришлось на Nayara Energy и Reliance Industries, отмечает издание.