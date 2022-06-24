МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Иракская нефть сорта Basrah Medium (по долгим контрактам) или Basrah Heavy (на спотовом рынке) в текущем торговом цикле не нашла ни одного покупателя на традиционном для страны-экспортера азиатском рынке, пишет агентство Bloombergсо ссылкой на источники в трейдерских кругах. В США обвинили Байдена в "воровстве" у американцев

Азиатские покупатели не приобрели ни одного барреля Basrah Medium, отмечается в сообщении.

Не состоялось ни одного тендера на поставки "тяжелого" сорта Heavy в Азию, сообщили трейдеры, торгующие этими сортами сырья.

Раньше на нефть из Ирана всегда находились покупали в Индии и Китае, однако в этом торговом цикле они переориентировались на поставки из России.

Сорта Basrah Medium и Heavy это основныме экспортные виды "черного золота" Ирака. Для страны любое снижение как объемов, так и цен на этот сорт ударяет по второму крупнейшему производителю картеля ОПЕК. Собеседники агентства отметили, что продавцы Heavy вели переговоры о поставке сырья со скидкой к официальным отпускным ценам для того, чтобы переманить импортеров российских энергоресурсов. Однако у иракской нефти есть и другие факторы, снижающие ее привлекательность для покупателей. В частности, тип топлива, которое производится из этого сорта нефти: Medium и Heavy при переработке дают больше дешевого (а значит менее прибыльного) мазута, который в основном используется на электростанциях и как топливо для судов). При этом азиатские НПЗ ищут такую нефть, которая бы давала больше дизеля и бензина, и за это они готовы платить больше.