МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания Chevron планирует продать свою нынешнюю штаб-квартиру в штате Калифорния, сообщает газета Wall Street Journal.
По информации издания, компания заявила, что покинет свою штаб-квартиру, расположенную на территории комплекса Chevron Park в городе Сан-Рамон, но продолжит базироваться в штате.
Как сообщается, Chevron ищет меньшее по размерам помещение для аренды в Сан-Рамоне и собирается переехать из штаб-квартиры в конце 2023 года.
Издание пишет, что Chevron предлагает покрыть расходы на переезд некоторых сотрудников в офис компании в городе Хьюстон в штате Техас. Отмечается, что в настоящее время число сотрудников в хьюстонском офисе составляет 6000 человек, что примерно в три раза больше, чем в штаб-квартире в Калифорнии.
Chevron — вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.
https://1prime.ru/oil/20220625/837291869.html
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