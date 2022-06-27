ТБИЛИСИ, 27 июн — ПРАЙМ. Пограничные органы Грузии не выдавали разрешения на пропуск доставленной в порт Батуми партии российской нефти, попавшей под санкции, заявил министр экономики Леван Давиташвили на брифинге.

"То, что в Батумский порт вошел корабль с оформленным с санкционированной компанией товаром, — факт. Мы изучили документацию, и таможенные органы… не давали согласие на принятие данного товара. Следовательно, без подтверждения товар не может быть доставлен в Грузию и в таможенную среду Грузии", — заявил Давиташвили в ответ на вопрос журналистов.

По его словам, в Грузии не было ни одного случая ввоза товаров в обход санкций.

Ранее представители грузинских властей неоднократно заявляли, что не собираются присоединяться к санкциям против России, которые были введены Западом из-за военной операции на Украине.