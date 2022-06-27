Грузия не пропустит прибывший в Батуми корабль с российской нефтью
Грузия не выдала разрешение на пропуск доставленной в порт Батуми партии российской нефти
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ТБИЛИСИ, 27 июн — ПРАЙМ. Пограничные органы Грузии не выдавали разрешения на пропуск доставленной в порт Батуми партии российской нефти, попавшей под санкции, заявил министр экономики Леван Давиташвили на брифинге.
"То, что в Батумский порт вошел корабль с оформленным с санкционированной компанией товаром, — факт. Мы изучили документацию, и таможенные органы… не давали согласие на принятие данного товара. Следовательно, без подтверждения товар не может быть доставлен в Грузию и в таможенную среду Грузии", — заявил Давиташвили в ответ на вопрос журналистов.
По его словам, в Грузии не было ни одного случая ввоза товаров в обход санкций.
Ранее представители грузинских властей неоднократно заявляли, что не собираются присоединяться к санкциям против России, которые были введены Западом из-за военной операции на Украине.
https://1prime.ru/oil/20220627/837302319.html
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