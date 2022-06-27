МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем начали расти, поскольку инвесторы опасаются уменьшения предложения этого вида сырья, свидетельствуют данные торгов. Эксперт рассказал о "бессмертии" нефти

По состоянию на 13.25 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,31%, до 109,44 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,15%, до 107,78 доллара.

Утром нефть столь же незначительно дешевела — на опасениях глобальной рецессии. Днем же цены перешли к росту на ожиданиях уменьшения предложения на рынке, так как страны G7 обсуждают возможное установление предельных цен на нефть из РФ.

Власти США ранее сообщили, что работают над введением ценовых лимитов при закупках российской нефти. А ранее в понедельник глава министерства экономики Германии Роберт Хабек заявил, что предложенные американцами предельные цены на закупку энергоносителей из РФ — только в том случае хорошая идея, если достаточно стран в этом поучаствуют.

Такое участие сейчас обсуждается на саммите "Большой семёрки" (G7).