МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром растут более чем на 1%, инвесторы ожидают сокращения поставок этого вида сырья, свидетельствуют данные торгов. Потоки в порогах: как G7 собирается "заковать" российскую нефть

По состоянию на 8.40 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,23%, до 112,34 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 1,02%, до 110,69 доллара.

Во вторник утром цены на нефть растут в ожидании сокращения предложения на рынке в связи с обсуждением странами "Большой семёрки" (G7) возможного установления предельных цен на нефть из РФ. Но есть также вариант эмбарго ЕС на импорт нефти из России.

"Мы считаем, что цены на нефть находятся на бегущем поезде, и ожидаем, что состояние мирового энергоснабжения настолько ограничено, что даже в условиях рецессии цены на нефть могут оставаться высокими", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитиков сырьевых товаров из TD Securities.