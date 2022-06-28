МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs прогнозирует, что этим летом мир увидит нефтяное ралли. По мнению инвесторов, снижение цен на сырье не было обусловлено какими-либо фундаментальными факторами и мы еще увидим баррель по 140 долларов. СМИ: Польша выставит России счет за отключение газа

Специалисты банка считают, что сейчас все еще есть возможность для покупки нефтяных активов.

Goldman Sachs добавляет, что снижение цен на сырье не являлось следствием фундаментальных факторов.

За последние недели торги фьючерсами от стремительного ралли перешли в зону коррекции.

Как сообщает телеканал CNBC, "в корне нашего "бычьего" прогноза для рынка сырьевых товаров и энергетического сектора лежит принцип о недоинвестировании".

Собеседник телеканала руководитель глобального отдела исследований Goldman Sachs по сырьевым товарам Джефф Карри объяснил, что в настоящий момент такой подход к инвестициям в сырьевые активы является приоритетным. "Финансовые вложения продолжают покидать этот сектор именно в то время, когда инвестиции должны здесь появляться", — добавил он.

Карри прогнозирует, что по мере того, как мировая экономика будет восстанавливаться, уже летом текущего 2022 года стоимость барреля сорта Brent вновь приблизится к историческим отметкам и зависнет на отметке в $140.