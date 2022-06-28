МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Экспорт нефти на мировой рынок в 2021 году сократился в сравнении с годом ранее на 1,9%, составив 41,228 миллиона баррелей в сутки, Россия также снизила объем поставок, но осталась на втором месте по данному показателю среди всех стран-экспортеров, следует из ежегодного статистического бюллетеня ОПЕК (Annual Statistical Bulletin, ASB). ОПЕК сообщила о снижении мирового экспорта нефти в 2021 году

Так, российские поставки сырой нефти снизились в прошлом году на 2,3% — до 4,51 миллиона баррелей в сутки. При этом первое место сохранилось за Саудовской Аравией, которая однако также сократила экспорт — на 6,5%, до 6,227 миллиона баррелей в сутки. На третьем месте Ирак, которому удалось удержать показатель на уровне прошлого года — 3,44 миллиона баррелей в сутки.

Экспорт нефтепродуктов в 2021 году, напротив, вырос на 5,4% — до 29,37 миллиона баррелей в сутки. Примечательно, что крупнейшим экспортером оказались США (как и в 2020 году), тогда как уже в прошлом году в стране наблюдалась острая проблема с ростом цен на топливо. Соединенные Штаты экспортировали 5,652 миллиона баррелей нефтепродуктов в сутки, что на 6,8% больше уровня 2020 года.

На втором месте по экспорту нефтепродуктов на мировой рынок расположилась Россия, которая однако сократила этот показатель на 1,3%, до 2,385 миллиона баррелей в сутки. На третьем месте — Нидерланды, которые увеличили экспорт на 17,7%, до 2,258 миллиона баррелей в сутки.

В целом же экспорт нефти и нефтепродуктов в мире в 2021 году вырос на 1%, до 70,597 миллиона баррелей в сутки. На первом месте по этому суммарному показателю были США, увеличившие его на 1,6%, до 8,632 миллиона баррелей в сутки. Второе место у Саудовской Аравии, которая сократила общий экспорт на 1,4%, до 7,571 миллиона баррелей в сутки. Россия осталась на третьем месте с показателем 6,896 миллиона баррелей в сутки, снизившимся на 2%.