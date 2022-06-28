МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Объем доказанных мировых запасов нефти по итогам 2021 года практически не изменился, снизившись на незначительные 0,02% по сравнению с уровнем конца 2020 года — до 1,545 триллиона баррелей, говорится в ежегодном статистическом бюллетене ОПЕК (Annual Statistical Bulletin, ASB). Доходы ОПЕК от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли на 77%

Первенство по объему доказанных запасов нефти по итогам 2021 года вновь за Венесуэлой, где этот показатель составил 303,468 миллиарда баррелей, продемонстрировав снижение, близкое к нулевой динамике.

Саудовская Аравия осталась на втором месте, там доказанные запасы нефти незначительно выросли до 261,6 миллиарда баррелей. Замыкает тройку лидеров по данному показателю Иран, где за год объем доказанных запасов "черного золота" сохранился на уровне 208,6 миллиарда баррелей.

Далее по объемам доказанных запасов следуют Ирак, ОАЭ и Кувейт. Россия — с 80 миллиардами баррелей — продолжает оставаться на седьмом месте, уровень доказанных запасов в стране за год не изменился. Замыкают десятку Ливия, США и Нигерия. При этом Соединенные Штаты из всех стран продемонстрировали в прошлом году самый большой прирост доказанных запасов нефти, увеличив их на 8,4%, до 38,832 миллиарда баррелей.

Общий объем мировой добычи сырой нефти в 2021 году вырос на 0,52 миллиона баррелей в сутки, или на 0,8% по сравнению с 2020 годом, — в среднем до 69,64 миллиона баррелей в сутки. "Добыча нефти в ОПЕК выросла год к году на 0,7 миллиона баррелей в сутки, или 2,7%, тогда как добыча в странах, не входящих в ОПЕК, слегка снизилась на 0,18 миллиона баррелей в сутки, или 0,4%", — отмечается в бюллетене.

В тройке лидеров остались крупнейшие мировые нефтедобытчики: США (11,188 миллиона баррелей в сутки, снижение на 0,8%), Россия (9,619 миллиона баррелей в сутки, рост на 1,7%) и Саудовская Аравия (9,125 миллиона баррелей в сутки, снижение на 1%).