МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Экспорт нефти из США, из региона Мексиканского залива, во втором квартале может достичь рекордных 3,3 млн баррелей в сутки, ожидают аналитики. Европа более активно закупает американскую нефть вместо российской. Объем мировых запасов нефти незначительно снизился в 2021 году

Объем поставок в Европу в этом квартале может составить в среднем 1,4 млн баррелей в день, сообщили в Kpler. Это примерно на 30% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом экспорт в Азию может упасть ниже 1 млн баррелей в день.

Тем не менее более активный спрос со стороны европейских покупателей нивелирует сокращение поставок в Азию. Азиатские потребители переключились на российскую нефть, которая продается со значительным дисконтом.

"В апреле объем экспорта нефти из США в Европу составил 1,53 млн баррелей в день. Это второй по величине показатель за всю историю", — отметил Виктор Катона из Kpler.

Среди причин увеличения экспорта — реализация нефти из стратегических резервов, которая привела к росту внутреннего предложения, и сокращение перерабатывающих мощностей в США.

По оценкам Rystad, экспорт нефти из США продолжит расти и в 1-м квартале 2023 года может достигнуть 4 млн баррелей в день.