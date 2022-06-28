МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов. Путин и Лукашенко обсудят развитие отношений России и Белоруссии

Согласно протоколу, подписанному 16 декабря 2021 года в Москве, предполагается вывозить из России в Белоруссию нефть, нефтепродукты, масла, смолы и другие разрешенные к вывозу продукты нефтепереработки без временного периодического декларирования. Такое декларирование будет разрешено только для трубопроводных поставок.