МОСКВА, — 28 июн — ПРАЙМ. Минторг Китая предоставил частным НПЗ квоты на импорт нефти в объеме 52,66 млн тонн, сообщили агентству Reuters четыре осведомленных источника. Власти Китая уже второй раз в этом году выделяют квоты. Объем новых квот на 49% превышает аналогичный показатель прошлого года. СМИ: китайская PetroChina может выйти из проектов в Австралии и Канаде

За истекший период года общий объем полученных независимыми НПЗ квот составил 161,69 млн тонн против 157,83 млн тонн за аналогичный период 2021 года.

Объем новых квот соответствует ожиданиям, учитывая, что спрос восстанавливается, говорит один из источников.

Загруженность китайских независимых НПЗ на прошлой неделе превысила 65%. В апреле этот показатель опускался ниже 50%, поскольку тогда в городах на востоке страны действовали антиковидные меры. Аналитики и трейдеры ожидают, что к концу июня загруженность частных НПЗ Китая достигнет примерно 70%. ОПЕК сообщила о снижении мирового экспорта нефти в 2021 году

Новые квоты позволят Китаю закупать больше нефти на мировом рынке, предложение на котором и без того ограниченное. На этом фоне цены на нефть могут продолжить расти.

По словам трейдеров, Китай выделил большую часть квот, запланированных на этот год. Объемы новых квот во второй половине года будут незначительными, говорят они.

Китай установил общий объем квот на импорт нефти для частных НПЗ на 2022 год на уровне 243 млн тонн. Это тот же объем, что и в 2021 году.