Страны G7 обсудят запрет на транспортировку нефти из России по морю
Страны G7 рассмотрят возможность запрета на транспортировку российской нефти по морю
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" рассмотрят возможность запрета на транспортировку российской нефти по морю в том случае, если цена не будет согласована с "международными партнерами". Об этом говорится в заявлении G7.
"По нефти мы рассмотрим ряд подходов, включая варианты возможного всеобъемлющего запрета на все услуги, позволяющие транспортировку российских нефтяных продуктов по морю во всем мире, если только нефть не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже", — сообщается в заявлении.
https://1prime.ru/oil/20220628/837315947.html
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