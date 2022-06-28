МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" рассмотрят возможность запрета на транспортировку российской нефти по морю в том случае, если цена не будет согласована с "международными партнерами". Об этом говорится в заявлении G7. Следующий саммит G7 пройдет в Хиросиме

"По нефти мы рассмотрим ряд подходов, включая варианты возможного всеобъемлющего запрета на все услуги, позволяющие транспортировку российских нефтяных продуктов по морю во всем мире, если только нефть не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже", — сообщается в заявлении.