МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду утром в рамках коррекции после роста в течение трех предыдущих дней, свидетельствуют данные торгов. Reuters: Китай выделил новые квоты на импорт нефти

По состоянию на 8.29 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,76%, до 112,93 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,66%, до 111,02 доллара.

В среду утром стоимость нефти снижается в рамках коррекции после трехдневного роста. Так, за три дня нефть марки Brent подорожала на 7,04%, марки WTI — на 7,02%.

Рост нефтяных котировок был обусловлен рядом причин. Одна из самых явных — объявление стран G7 о том, что они собираются рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже. Также на котировки повлияло заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия едва ли могут увеличить добычу нефти.

Кроме того, Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 24 июня уменьшились на 3,8 миллиона баррелей, аналитики прогнозировали снижение лишь на 0,1 миллиона.

Инвесторы также ожидают от минэнерго США публикации в среду вечером еженедельной статистики по запасам нефти, которая не была опубликована на прошлой неделе из-за технического сбоя. Аналитики полагают, что за неделю по 17 июня коммерческие запасы нефти в стране сократились на 3,7 миллиона баррелей, а за неделю по 24 июня — на 0,5 миллиона.