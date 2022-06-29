АНКАРА, 29 июн — ПРАЙМ. Импорт нефти и нефтепродуктов в Турцию в апреле вырос более чем на 10%, основным поставщиком остается Россия, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на данные Управления по контролю и регулированию энергетического рынка страны. Потоки в порогах: как G7 собирается "заковать" российскую нефть

"Турецкий импорт нефти и нефтепродуктов в апреле 2022 года вырос на 10,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года — до 3 933 497 тонн. Импорт нефти-сырца в апреле вырос на 15,5%, до 3 016 571 тонны", — передает агентство.

Уточняется, что импорт дизельного топлива за отчетный период сократился на 16,6% — до 656 870 тонн.

"Оставшуюся часть импорта составили авиационное и судовое топливо, а также бензин, мазут и другие продукты переработки нефти. Основным поставщиком нефти и нефтепродуктов в Турцию остается Россия – 1 392 000 тонн. Далее следуют Ирак – 1 083 000 тонн, и Саудовская Аравия – 284 018 тонн", — уточнило агентство.