МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. По данным агентства Bloomberg, Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) приостановила экспорт нефти из ключевого порта Рас-Лануф в связи с обострением политического кризиса в стране. Турция назвала Россию своим главным поставщиком нефти

"Государственная нефтяная компания Ливии приостановила поставки из ключевого восточного порта Рас-Лануф на фоне обострения политического кризиса в стране-члене ОПЕК. Национальная нефтяная корпорация во вторник проинформировала торговые и судоходные компании о форс-мажорных ограничениях на одном из крупнейших в Ливии терминалов", — сообщает агентство, ссылаясь на осведомленные источники.

Отмечается, что ситуация с энергоресурсами Ливии усугубит текущий кризис на мировом нефтяном рынке.