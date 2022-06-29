МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Страны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) завершили свое заседание в среду без принятия решений о политике ОПЕК в отношении добычи нефти, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных делегатов. Доходы ОПЕК от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли на 77%

"Министры завершили свою встречу, не обсуждая политику добычи нефти", — передаёт агентство, ссылаясь на слова своих источников.

Заседание ОПЕК проводилось в формате видеоконференции. Такие заседания организация проводит два раза в год и обычно обсуждает на них внутреннюю повестку группы. Однако в прошлом члены ОПЕК часто использовали такие заседания для того, чтобы обсудить и общую позицию в отношении соглашения ОПЕК+ и его параметров.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного антиковидными мерами в ряде стран мира. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, в мае-июне этого года — на 432 тысячи баррелей, а в июле-августе планирует наращивать производство на 648 тысяч. На июнь ограничения составляют 1,296 миллиона баррелей в сутки. Турция назвала Россию своим главным поставщиком нефти

СМИ со ссылкой делегатов альянса сообщали, что на заседании ОПЕК+, которое пройдет в четверг, вряд ли стоит ожидать каких-либо изменений в этих параметрах.

Между тем страны альянса испытывают нехватку свободных производственных мощностей, связанную с недостаточным инвестированием в отрасль в прошлые годы, а также с операционными проблемами. Из-за этого они даже не достигают лимитов возможного увеличения добычи.