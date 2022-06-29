МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. По данным правительства Великобритании по импорту нефти, страна в апреле импортировала из России переработанное топливо примерно на 140 миллионов фунтов.
Согласно представленным данным на сайте Бюро национальной статистики Великобритании, импорт переработанной нефти из России до февраля составил примерно 410 миллионов фунтов, что было самым высоким показателем с 2020 года. В апреле Россия опустилась на шестое место среди экспортеров нефти Британии, однако речи о полном отказе от российского топлива не шло.
https://1prime.ru/oil/20220629/837330873.html
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