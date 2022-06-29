МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. По данным правительства Великобритании по импорту нефти, страна в апреле импортировала из России переработанное топливо примерно на 140 миллионов фунтов. Bloomberg сообщил об отсутствии решения по добычи нефти в рамках ОПЕК

Согласно представленным данным на сайте Бюро национальной статистики Великобритании, импорт переработанной нефти из России до февраля составил примерно 410 миллионов фунтов, что было самым высоким показателем с 2020 года. В апреле Россия опустилась на шестое место среди экспортеров нефти Британии, однако речи о полном отказе от российского топлива не шло.