МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. "Роснефть" открыла новое месторождение на шельфе Печорского моря с извлекаемыми запасами нефти в 82 миллиона тонн, сообщает компания. Эксперт рассказал, чего хотят добиться США лимитом цен на российскую нефть

"Роснефть" открыла новое нефтяное месторождение на шельфе Печорского моря. На баланс Государственной комиссии по запасам поставлены 82 миллиона тонн извлекаемых запасов нефти", — говорится в сообщении.

Отмечается, что месторождение получило название Мадачагское и стало одним из самых крупных открытий на шельфе России за последнее время.