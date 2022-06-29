"Роснефть" открыла крупное месторождение на шельфе Печерского моря
"Роснефть" открыла месторождение на шельфе Печерского моря с запасами нефти 82 миллиона тонн
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. "Роснефть" открыла новое месторождение на шельфе Печорского моря с извлекаемыми запасами нефти в 82 миллиона тонн, сообщает компания.
"Роснефть" открыла новое нефтяное месторождение на шельфе Печорского моря. На баланс Государственной комиссии по запасам поставлены 82 миллиона тонн извлекаемых запасов нефти", — говорится в сообщении.
Отмечается, что месторождение получило название Мадачагское и стало одним из самых крупных открытий на шельфе России за последнее время.
https://1prime.ru/oil/20220629/837331241.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.