МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 17 июня, не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на уровне 12 миллионов баррелей в сутки, а за неделю по 24 июня — выросла на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Британия продолжала импортировать российскую нефть в апреле

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12 миллионов баррелей в сутки.

Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в марте составила 11,66 миллиона баррелей в сутки, в апреле — 11,55 миллиона, а за весь прошлый год — в среднем 11,19 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 7 июня повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года до 11,92 миллиона баррелей, а на следующий год — до 12,97 миллиона баррелей в сутки.

ЗАПАСЫ

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 июня, снизились на 2,8 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 415,6 миллиона баррелей, следует из доклада. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения запасов только на 0,6 миллиона баррелей. "Роснефть" открыла крупное месторождение на шельфе Печерского моря

По состоянию на неделю по 17 июня запасы нефти в стране составили 418,3 миллиона баррелей. Из-за сбоя в работе компьютерной системы минэнерго не публиковало соответствующие данные на прошлой неделе. В то же время стратегический резерв нефти в стране сократился на 7 миллионов баррелей, или на 1,4% — до 497,9 миллиона баррелей, добавляет министерство. Таким образом, показатель достиг минимума с апреля 1986 года.

А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период уменьшились до 21,3 миллиона с 22 миллионов баррелей.

При этом запасы бензина в США за неделю выросли на 2,6 миллиона баррелей (на 1,2%), до 221,6 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения на 0,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов увеличились также на 2,6 миллиона баррелей (на 2,3%) и составили 112,4 миллиона баррелей. Прогнозировался их рост на 0,3 миллиона баррелей.