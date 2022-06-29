Добыча нефти в США выросла за неделю по 24 июня до 12,1 миллиона баррелей в сутки
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 17 июня, не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на уровне 12 миллионов баррелей в сутки, а за неделю по 24 июня — выросла на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12 миллионов баррелей в сутки.
Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в марте составила 11,66 миллиона баррелей в сутки, в апреле — 11,55 миллиона, а за весь прошлый год — в среднем 11,19 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 7 июня повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года до 11,92 миллиона баррелей, а на следующий год — до 12,97 миллиона баррелей в сутки.
ЗАПАСЫ
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 июня, снизились на 2,8 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 415,6 миллиона баррелей, следует из доклада. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения запасов только на 0,6 миллиона баррелей.
По состоянию на неделю по 17 июня запасы нефти в стране составили 418,3 миллиона баррелей. Из-за сбоя в работе компьютерной системы минэнерго не публиковало соответствующие данные на прошлой неделе. В то же время стратегический резерв нефти в стране сократился на 7 миллионов баррелей, или на 1,4% — до 497,9 миллиона баррелей, добавляет министерство. Таким образом, показатель достиг минимума с апреля 1986 года.
А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период уменьшились до 21,3 миллиона с 22 миллионов баррелей.
При этом запасы бензина в США за неделю выросли на 2,6 миллиона баррелей (на 1,2%), до 221,6 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения на 0,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов увеличились также на 2,6 миллиона баррелей (на 2,3%) и составили 112,4 миллиона баррелей. Прогнозировался их рост на 0,3 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/oil/20220629/837331909.html