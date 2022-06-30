МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Президент Эквадора Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в четырех провинциях из-за остановки нефтедобычи и поставок топлива, вызванной многодневными протестами коренного населения. Вице-канцлеру Германии задали вопрос, почему объявили новый уровень ЧС

"Объявить чрезвычайную ситуацию в связи с серьезными внутренними волнениями в провинциях Асуай, Имбабура, Сукумбиос и Орельяна", — говорится в тексте указа, опубликованного пресс-службой правительства.

Среди причин введения ЧС в указе значатся серьезное негативное влияние на предприятия нефтедобывающей отрасли в Амазонии и перебои с поставками топлива. Срок действия чрезвычайного положения составит 30 дней. Мера позволит правительству вновь задействовать армию и полицию для разблокировки дорог и обеспечения доставки грузов. В указанных провинциях, за исключением Имбабуры, введен комендантский час.

В среду государственная нефтяная компания Эквадора Petroecuador заявила покупателям об обстоятельствах непреодолимой силы при экспорте сырой нефти марки Oriente из-за остановки скважин и случаев саботажа на месторождениях в Амазонии.

Потери в объеме добытой в Эквадоре нефти превысили с начала протестов 2 миллиона баррелей. Закрыты, по данным из президентского указа, 1205 скважин, запасы нефти истощились на 46 нефтехранилищах и в 224 распределительных центрах. До 12 июня в стране добывалось около 520 тысяч баррелей в сутки, общее снижение объема добычи составляет более 50%.

Протесты, организованные коренными народами против социальной и экономической политики руководства страны, начались 13 июня с небольших манифестаций в 11 регионах и спустя неделю охватили всю страну. Позднее протестующие решили сместить фокус манифестаций на столичный регион, однако блокада нефтяных месторождений и дорог в ряде провинций сохраняется.

Прокуратура страны по итогам 16 дней протестов открыла 261 уголовное дело, большинство из которых связаны с препятствованием работе государственных служб (106), повреждением имущества (35), нападениями (25), грабежами (25) и ношением оружия (18). Семь дел связаны с терроризмом и пять — с убийствами.