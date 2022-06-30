МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Индия и Китай могут помешать реализации плана государств G7 по ограничению цен на российскую нефть предоставлением своих судов, сообщает газета Financial Times. В Венесуэле оценили идею G7 ограничить цены на российскую нефть

Как считают опрошенные газетой эксперты, это позволит России обойти запланированные меры стран G7 или Евросоюза, которые, по замыслу, будут предоставлять импортерам страховые и транспортные услуги.

Авторы Financial Times отмечают, что в случае, если российские нефтяные грузы фактически окажутся под запретом для большей части мирового танкерного флота, то Индия и Китай, "вероятно, захотят продолжить торговлю с предоставлением собственных судов или же Россия сможет использовать свои".

Представитель Евросоюза, комментируя ситуацию, предположил, что наиболее сложно будет убедить достаточное количество государств и крупных страховщиков поддержать предложенную G7 схему.

При этом эксперт Хелима Крофт, усомнилась в перспективности планов "Большой семерки" из-за слабых шансов установить достаточно низкую цену на нефть для сокращения нефтяных доходы России.