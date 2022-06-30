МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Глава Shell Бен ван Берден скептически относится к предложению лидеров G7 ввести потолок цен на российскую нефть, передает агентство Блумберг. Financial Times предсказала крах планов G7 ограничить цену российской нефти

Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Согласно коммюнике по итогам саммита, главы G7 "приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнерами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо".

"Вы уже можете видеть все изъяны (предложения)", — приводит агентство слова главы компании.

По мнению ван Бердена, предложенная система будет функционировать, только если к ней присоединится широкий круг стран, который не ограничится Европой и США. В противном случае, считает глава Shell, российская сырая нефть будет направлена в те государства, которых устраивают связи с Москвой.

Согласно ван Бердену, в Европу будет поступать больше объемов сжиженного природного газа, но дополнительные поставки не восполнят потери, вызванные отказом от российских энергоресурсов. Он добавил, что ситуация с нефтью не намного лучше: у ОПЕК меньше свободных мощностей, чем предполагалось.