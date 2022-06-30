НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июн — ПРАЙМ. Глава Шри-Ланки Готабайя Раджапакса направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором попросил о сотрудничестве в закупках нефти, передает Daily Mirror со ссылкой на источник, близкий к ланкийским властям. Financial Times предсказала крах планов G7 ограничить цену российской нефти

Ожидается, что в ближайшее время лидеры двух государств проведут телефонные переговоры и придут к определенным договоренностям "с вероятной организацией официального визита в Москву", сообщило издание.

Кроме того, Раджапакса намерен посетить ОАЭ для обсуждения вопросов, связанных с импортом топлива, добавляется в сообщении.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Дефицит иностранной валюты, возникший из-заограничения турпотока ввиду пандемии коронавируса,сделал невозможными закупки топлива в достаточном для страны объеме.

В понедельник власти Шри-Ланка на две недели запретили продажу топлива частным лицам, разрешив заправлять автомобили только основных служб – медиков, полиции и пожарных. Из-за продолжающихся проблем с топливом сотрудников государственных и частных секторов призвали подать заявку на работу на дому до 10 июля.