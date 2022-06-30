МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Вашингтон намерен разыграть против Москвы "нефтяной гамбит", но этот путь имеет скудные шансы на успех. Причина: ответные меры со стороны президента России Владимира Путина, считает автор Wall Street Journal. Die Welt: презренный металл вновь сработает в пользу России

"Это сработает так же хорошо, как и большинство гамбитов по контролю над ценами, то есть не сработает", — говорится в публикации.

Автор материала обратил внимание на то, что в ходе завершившегося на этой неделе саммита стран "большой семерки" было предложено ввести эмбарго на импорт российской нефти, а до этого в Белом доме было вынесено решение запретить покупку нашей нефти в США. Евросоюз в свою очередь заявил о согласии вводить поэтапное ограничение на этот энергоноситель. Но доходы Москвы от продажи нефти на экспорт все равно растут в этом году по отношению к прошлому 2021 году.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, если страны Запада будут пытаться ограничить цены на российское сырье, то Москва просто откажется продавать им свое "черное золото". Чтобы заместить их, Путин найдет покупателей на азиатских рынках: здесь готовы купить энергоресурсы по той цене, которую устроит Кремль.

Помимо этого, Россия в качестве контрсанкций может сократить экспорт. Это бы привело к сильному росту и без того высоких мировых цен на нефть.