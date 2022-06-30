МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. ОПЕК+ по итогам прошедшего в четверг заседания решил продолжить рост добычи нефти в августе на 648 тысяч баррелей в сутки, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак: азиатские страны с удовольствием покупают российскую нефть

"Решения, которые были приняты сегодня — это увеличение добычи нефти совместно 24 странами на 648 тысяч баррелей (в сутки — ред.) в августе-месяце, как и ранее мы принимали решение по июлю-месяцу", — заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам вице-премьера, альянс договорился продолжить мониторинг на рынке нефти и провести последующую встречу в начале августа.

Принятые ОПЕК+ решения позволяют говорить, что мировой нефтяной рынок будет сбалансирован, несмотря на неопределенности, связанные с политикой ЕС и США относительно эмбарго на российское сырье, отметил Новак.

"Мы считаем, что те решения, которые были приняты и ранее, и сегодня на август, позволяют нам говорить о том, что это позволит иметь сбалансированный рынок", — сказал вице-премьер.

Он также отметил, что выходи Китая из локдауна увеличивает спрос на нефть в АТР.