МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. По данным иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO), страна в мае сократила среднесуточный объем экспорта нефти на 2,4% по отношению к апрелю, до 3,3 миллиона баррелей в день. Украина начала экспорт электроэнергии в Евросоюз

В мае Ирак экспортировал 102,303 миллиона баррелей нефти, а в апреле — 101,39 миллиона. В том числе экспорт с месторождений Басры в мае составил 98,947 миллиона баррелей, а с месторождений Киркука — 3,356 миллиона.

Доходы Ирака от экспорта нефти за отчетный месяц составили 11,477 миллиарда долларов при средней цене нефти в 112,19 доллара за баррель. В апреле эти доходы составили 10,609 миллиарда долларов при средней цене нефти в 104,64 доллара за баррель, а в мае 2021 года — 5,918 миллиарда долларов при 65,84 доллара за баррель.